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Oppositie provincie Groningen wil spoeddebat over noodlijdend WEC

Samenleving
door anp
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LAUWERSOOG (ANP) - Oppositiepartijen in de provincie Groningen willen een spoeddebat over het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) in Lauwersoog. In het vorig voorjaar geopende centrum huist onder meer de zeehondenopvang die voorheen in het bekende opvangcentrum in Pieterburen zat. Het WEC komt 2,8 miljoen euro tekort en de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland willen niet nog meer publiek geld in het centrum steken.
Het WEC denkt op korte termijn failliet te gaan. Het zit in de problemen omdat de bouwkosten hoger uitvielen en er minder bezoekers komen dan verwacht.
D66 wil weten wat de overwegingen zijn van de provincie en of er kansen zijn voor een doorstart. Fractievoorzitter Paula Benjamins-Van Oudheusden van D66 stelt dat een faillissement veel impact heeft. Zo raken tientallen mensen hun baan kwijt, krijgen bouwers hun rekening niet betaald en komt de opvang van zeehonden in gevaar.
Onder meer CDA en SP steunen het verzoek voor een debat.
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