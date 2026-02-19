Voorzitter Palestijns comité voor Gaza in VS voor vredesraad

WASHINGTON (ANP/AFP) - De voorzitter van het Palestijnse technocratische comité dat tijdelijk het bestuur van de Gazastrook op zich neemt, Ali Shaath, is in Washington voor de eerste formele top van de Raad van Vrede. Dit hebben Palestijnse functionarissen bevestigd. Shaath was afgelopen maand ook bij de ceremoniële start van de raad in Davos.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de raad in het leven geroepen, aanvankelijk met oog op zijn plannen voor de wederopbouw van Gaza. Shaaths comité is daar ook een gevolg van.

In de oprichtingsdocumenten van Trump wordt de raad ook voorgesteld als een instelling die in conflictgebieden ingrijpt, niet specifiek in Gaza. Critici vrezen dat de raad met Trump als oprichter en als voorzitter de Verenigde Naties terzijde wil schuiven.

Onder de landen die zich achter de Raad van Vrede hebben geschaard zijn Argentinië, Belarus, Egypte, Hongarije, Indonesië, Israël, Marokko, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabië en Turkije.