ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voorzitter Palestijns comité voor Gaza in VS voor vredesraad

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 14:12
anp190226138 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - De voorzitter van het Palestijnse technocratische comité dat tijdelijk het bestuur van de Gazastrook op zich neemt, Ali Shaath, is in Washington voor de eerste formele top van de Raad van Vrede. Dit hebben Palestijnse functionarissen bevestigd. Shaath was afgelopen maand ook bij de ceremoniële start van de raad in Davos.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft de raad in het leven geroepen, aanvankelijk met oog op zijn plannen voor de wederopbouw van Gaza. Shaaths comité is daar ook een gevolg van.
In de oprichtingsdocumenten van Trump wordt de raad ook voorgesteld als een instelling die in conflictgebieden ingrijpt, niet specifiek in Gaza. Critici vrezen dat de raad met Trump als oprichter en als voorzitter de Verenigde Naties terzijde wil schuiven.
Onder de landen die zich achter de Raad van Vrede hebben geschaard zijn Argentinië, Belarus, Egypte, Hongarije, Indonesië, Israël, Marokko, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabië en Turkije.
loading

POPULAIR NIEUWS

244540346_m

Trump dreigt serieus een (atoom) oorlog te beginnen

00094814172ad5cb751a2e9a2dfe36a1

Bergbeklimmer laat vriendin achter op de berg – ze bevriest dood, opgerold als een slapend kind.

266677744_m

De Russische economie bevindt zich in de dodenzone

ANP-543127823

Werken positieve affirmaties echt? Dit zeggen psychologen

218833819_m

Je onzichtbaar voelen hoeft niet: de regel die echt helpt

64291665_m

Ozempic, kilo’s kwijt – maar ook je tanden? Amerikaanse tandarts slaat alarm

Loading