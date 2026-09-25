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Paus Leo reageert op weren media Witte Huis, steunt persvrijheid

Samenleving
door Ans Vink
vrijdag, 25 september 2026 om 11:04
bijgewerkt om vrijdag, 25 september 2026 om 11:10
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Paus Leo XIV heeft opnieuw zijn steun uitgesproken voor de persvrijheid. Tijdens zijn vlucht naar Parijs groette hij journalisten en noemde hij berichtgeving "zeer belangrijk". De paus werd gevraagd naar het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om CNN en diverse andere media de toegang tot het Witte Huis te ontzeggen.
"Ik ben erg blij dat jullie hier allemaal welkom zijn", aldus Leo, die Trump niet bij naam noemde. De paus heeft eerder de woede van de Amerikaanse president over zich heen gekregen nadat hij zich uitsprak tegen de oorlog met Iran.
Het Witte Huis maakte donderdag bekend dat de toegang voor journalisten van CNN, MS NOW en Politico was hersteld, nadat een federale rechter oordeelde dat het besluit van Trump waarschijnlijk in strijd was met de grondwet. Toch zou sommige journalisten de toegang zijn geweigerd toen zij verslag wilden doen van het staatsdiner met de Chinese president Xi Jinping, meldt CNN.
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