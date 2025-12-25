Paus Leo roept op armen te helpen tijdens eerste kerstnachtmis

VATICAANSTAD (ANP/DPA/RTR) - Paus Leo XIV heeft tijdens zijn eerste kerstnachtmis als kerkleider in Vaticaanstad opgeroepen tot medemenselijkheid en vrede. Hij zei in zijn preek op kerstavond dat het verhaal van Jezus, die in een stal werd geboren omdat er geen plaats was in een herberg, christenen eraan moet herinneren dat een weigering om armen en vreemdelingen te helpen gelijkstaat aan het afwijzen van God zelf.

"Op aarde is er geen plaats voor God als er geen plaats is voor de menselijke persoon. De een weigeren betekent de ander weigeren," zei de kerkleider tijdens de dienst in de Sint-Pietersbasiliek, die door zo'n 6000 mensen werd bijgewoond.

De 70-jarige Leo, de eerste in de Verenigde Staten geboren paus, heeft in het verleden kritiek geuit op het strenge en polariserende immigratiebeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. De afgelopen maanden maakte hij de zorg voor migranten en armen tot kernpunten van zijn pontificaat.

Zonder rechtstreeks in te gaan op de oorlogen in de wereld, drong paus Leo XIV ook aan op vrede. Kerstmis is een feest van hoop dat "ons tot boodschappers van vrede maakt", zei hij.

Buiten op het Sint-Pietersplein volgden circa 5000 mensen de mis op schermen, ondanks de stromende regen. De paus begroette hen aan het begin van de dienst en bedankte hen dat zij "zelfs met dit weer" waren gekomen.