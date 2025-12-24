ECONOMIE
Editie 27 van de Top 2000 van start gegaan op NPO Radio 2

Samenleving
door anp
donderdag, 25 december 2025 om 00:21
DEN HAAG (ANP) - De 27e editie van de NPO Radio 2 Top 2000 is van start gegaan. Radio-dj's Annemieke Schollaardt en Jan-Willem Roodbeen telden woensdagavond in de openingsshow af naar middernacht, het moment waarop het eerste nummer van de jaarlijkse hitlijst werd opgezet. Dat was het nummer Run Like Hell van Pink Floyd.
Voorafgaand aan de start van de Top 2000 werd er een speciale openingsshow uitgezonden op NPO 3. Het concert, dat begin december werd opgenomen in de Midden Nederland Hallen in Barneveld, werd gepresenteerd door Schollaardt en Roodbeen. Onder anderen Guus Meeuwis, Miss Montreal, Douwe Bob en Claudia de Breij brachten muzikale eerbetonen aan nummers uit de lijst.
Tot en met 31 december draait NPO Radio 2 alle 2000 nummers uit de door luisteraars samengestelde lijst. Eerder werd al bekendgemaakt dat Bohemian Rhapsody van Queen ook dit jaar de meeste stemmen heeft gekregen. De klassieker, die 50 jaar bestaat, staat voor de 22e keer op nummer 1.
