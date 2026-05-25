Paus Leo roept op tot 'ontwapening' van AI

door anp
maandag, 25 mei 2026 om 12:24
VATICAANSTAD (ANP/AFP/RTR) - Paus Leo XIV waarschuwt voor de "nieuwe vormen van slavernij" door de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) en roept op tot de "ontwapening" ervan. Dat staat in zijn encycliek die de paus maandag presenteerde in het bijzijn van onder anderen AI-experts.
Het is de eerste zogenoemde encycliek van paus Leo. In zo'n gewichtige pauselijke brief presenteert de kerkelijk leider zijn kijk op een thema.
De paus hekelt "een wedloop naar steeds krachtigere algoritmen en grotere datasets, gedreven door de wens om geopolitieke of commerciële dominantie te verwerven". "Ontwapenen betekent niet dat we de technologie afwijzen, maar dat we voorkomen dat deze de mensheid gaat domineren", aldus de kerkvorst.
Hoewel de visie die in een encycliek wordt opgetekend officieel niet bindend is, wordt door volgelingen en kerkelijke instituten doorgaans wel gehoor gegeven aan de verkondigde opvattingen. Een encycliek wordt dan ook gerekend tot de zogenoemde leerstellige documenten.
