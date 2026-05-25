Leveringsproblemen bij vliegtuigbouwer Airbus houden aan

LEIDEN (ANP/DPA) - De grootste vliegtuigfabrikant ter wereld, Airbus, kampt nog steeds met leveringsproblemen. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas krijgt het eerste van de twaalf bestelde aangepaste A350-toestellen nu pas in april 2027, heeft Airbus maandag bekendgemaakt. Qantas had op levering gerekend voor eind 2026.

Airbus noemt problemen in de toeleveringsketen als oorzaak, zonder in details te treden. Qantas wil de nieuwe toestellen van de Europese fabrikant vooral inzetten voor non-stopvluchten van Sydney naar New York en van Sydney naar Londen. De start van deze zeer lange routes, die gepland stond voor medio 2027, kan nu verder vertraging oplopen.

Airbus kampt al langer met leveringsproblemen, terwijl concurrent Boeing zijn productieproces juist weer aan het versterken is. Het bedrijf herhaalde bij zijn kwartaalcijfers in april dat motorfabrikant Pratt & Whitney de grootste beperkende factor is. Ondanks de problemen mikte Airbus er nog altijd op dit jaar een recordaantal van 870 commerciële vliegtuigen af te leveren.