Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

Het is alweer bijna zes jaar geleden dat corona ons land compleet stillegde. Het virus is inmiddels een stuk minder aanwezig, maar verdwenen is het niet. Daarom is maandag een nieuwe vaccinatieronde gestart voor zestigplussers en andere kwetsbare groepen.

Tot half oktober verstuurt het RIVM in totaal zeven miljoen uitnodigingen voor een boosterprik. De meeste mensen hebben inmiddels een redelijke weerstand opgebouwd, ofwel door vaccinaties, ofwel door een doorgemaakte infectie. Je vraagt je af: is zo’n prik nog wel nodig?

Kwetsbare groepen

De Gezondheidsraad legt uit dat er nog steeds grote groepen zijn die risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte. Vooral zestigplussers en vijftigplussers die jaarlijks de griepprik krijgen, blijven kwetsbaar. Ook zorgmedewerkers en mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals nierpatiënten of kankerpatiënten, krijgen het advies zich opnieuw te laten vaccineren.

Mensen onder de zestig krijgen in principe geen uitnodiging meer. Zij kunnen wel zelf een afspraak maken via de GGD. Voor jongere volwassenen verandert er iets: “Mensen van 18 tot en met 49 jaar die jaarlijks de griepprik krijgen, krijgen in 2025 geen coronaprik meer, omdat deze jongere groep mensen minder vaak ernstig ziek wordt of sterft door COVID-19 dan mensen van vijftig jaar en ouder.”

Mutaties

Elke week belanden nog altijd één of twee mensen met een ernstige corona-infectie in het ziekenhuis. Het gaat vrijwel altijd om ouderen of mensen met een kwetsbare gezondheid. Een massale nieuwe coronagolf wordt door experts niet verwacht. Toch waarschuwen zij: “Een virusvariant kan weer zodanig veranderen dat ons afweersysteem het niet goed herkent en je dus alsnog heel ziek kunt worden.”

Prikken blijft dus voorlopig de veiligste keuze. Wie dat wil, kan tot en met 5 december 2025 een coronaprik halen.