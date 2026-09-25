Paus Leo waarschuwt opnieuw voor gevolgen van AI

PARIJS (ANP/RTR) - Paus Leo XIV roept de wereld op om zich opnieuw te beraden over de ontwikkeling van AI. De eerste Amerikaanse paus maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de technologie, maakte hij duidelijk tijdens zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk. Hij waarschuwde voor het verliezen van de menselijkheid aan een "paradijs van machines".

De oproep van de paus past bij de groeiende zorgen over de ontwikkeling van AI na meerdere hacks door AI-systemen. Topmannen van grote AI-bedrijven hebben opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Deze week beloofden ze bij de VN-Veiligheidsraad voorzichtigheid met AI.

Zelf waarschuwde paus Leo in mei dat de macht over AI-ontwikkelingen ligt bij "een kleine groep" techreuzen. Hij riep toen op tot het ontwapenen van AI. "Ontwapenen betekent niet dat we de technologie afwijzen, maar dat we voorkomen dat deze de mensheid gaat domineren", stelde de paus.