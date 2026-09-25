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Zeeland investeert miljoenen in ontwikkeling kleine kerncentrales

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 13:28
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MIDDELBURG (ANP) - De provincie Zeeland wil in totaal 22,5 miljoen euro vrijmaken voor het ontwikkelen van kleine kernreactoren. In een toelichting op de najaarsnota zegt gedeputeerde Johan Aalberts dat het college die miljoenen beschikbaar wil stellen aan de bedrijven Allseas en Thorizon.
"De insteek is wel dat het geld pas wordt geïnvesteerd als de plannen van Allseas en Thorizon voldoende concreet zijn", zegt Aalberts. Gedeputeerde Staten verwachten het geld dat ze willen investeren terug te verdienen, mogelijk in de vorm van aandelen. "We zien het echt als een investering in een stukje nucleaire technologie."
Het offshorebedrijf Allseas werkt aan de ontwikkeling van een kleine kernreactor (SMR) voor schepen. Thorizon is bezig met de ontwikkeling van een eerste commerciële gesmoltenzoutreactor in Zeeland. Die kernreactor moet er in 2034 staan. In een gesmoltenzoutreactor wordt vloeibaar zout gebruikt als brandstof en als koelmiddel.
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