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Paus ontmoet zes slachtoffers van misbruik binnen de kerk in Peru

Samenleving
door anp
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LIMA (ANP/AFP) - Paus Leo XIV heeft donderdag in Peru zes slachtoffers van kerkelijk misbruik ontmoet. Onder hen waren mensen van wie de daders banden hadden met de ooit machtige lekenbeweging Sodalitium Christianae Vitae.
De Amerikaanse paus bracht ruim een uur met de slachtoffers door. Hij sprak "met elk van hen afzonderlijk en luisterde naar hun verhalen over lijden en pijn", meldt het Vaticaan. Ook is er gesproken over hoe de Kerk beter naar slachtoffers van misbruik kan luisteren.
Leo was ongeveer twintig jaar missionaris in Peru en van 2015 tot 2023 bisschop van de noordelijke stad Chiclayo. Sommige overlevenden schrijven het hem toe dat het Vaticaan de Sodalitium Christianae Vitae heeft ontbonden.
Die in Peru gevestigde katholieke gemeenschap werd beschuldigd van seksueel, fysiek en psychologisch misbruik. De overleden paus Franciscus, de voorganger van Leo, ontbond de gemeenschap in 2025. Het Vaticaan liet donderdag weten dat een aantal van de overlevenden die Leo in Peru ontmoette, voormalige leden van de Sodalitium waren.
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