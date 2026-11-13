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Noord-Koreaanse hackers stelen 400 miljoen dollar aan crypto

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/RTR) - Door de Noord-Koreaanse staat gesteunde hackers hebben de afgelopen achttien maanden meer dan 400 miljoen dollar (ruim 350 miljoen euro) aan cryptovaluta gestolen. Dat meldt de FBI. De hackers maakten daarvoor gebruik van deepfakevideo's. De FBI vond meer dan 900 deepfakevideo's van slachtoffers.
Bij deze oplichtingsmethode, die de FBI 'FaceStealer' noemt, lokken hackers slachtoffers naar videogesprekken via nagemaakte versies van Zoom, Microsoft Teams en Google Meet.
De uitnodigingen komen van gehackte accounts van bekenden. Van die bekenden zijn eerder in het geheim opnames gemaakt, waarmee de hackers deepfakevideo's maken.
Tijdens het gesprek krijgen de slachtoffers een valse technische foutmelding te zien, met het verzoek op een link te klikken om het probleem te verhelpen. Daarmee geven ze hackers toegang tot hun computer en accounts, waaronder die voor cryptovaluta.
Ook van deze slachtoffers worden tijdens het gesprek opnames gemaakt. Vervolgens gebruiken de hackers hun accounts en beelden om mensen uit hun contactenlijst op dezelfde manier te misleiden.
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