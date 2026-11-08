Paus roept jongeren in Uruguay op te trouwen en gezin te stichten

MONTEVIDEO (ANP/AFP) - Paus Leo XIV heeft jongeren in Uruguay zaterdag opgeroepen te trouwen en kinderen te krijgen. "Durf de stap te zetten door te trouwen en een gezin te stichten. Wees niet bang voor 'voor altijd'!", zei hij tijdens een gebedswake in het Centenario-stadion in hoofdstad Montevideo.

Tienduizenden gelovigen woonden de bijeenkomst bij. De paus betreurde de toenemende ontkerkelijking en religieuze onverschilligheid. In Uruguay noemt 35 procent van de bevolking zich katholiek, volgens onderzoeksbureau Latinobarómetro.

Het gemiddelde aantal kinderen per vrouw in Latijns-Amerika daalde van 5,8 in 1950 naar 1,8 in 2024, blijkt uit onderzoek van het VN-bevolkingsfonds.

De 71-jarige paus is op rondreis door Zuid-Amerika. Eerder zaterdag bezocht hij een door drugsgeweld getroffen wijk in Montevideo, waar hij het dodelijke geweld tegen kinderen veroordeelde. Zondag reist hij door naar Argentinië. Daar is iemand aangehouden die de paus met de dood zou hebben bedreigd in verband met zijn bezoek, meldde de Argentijnse inlichtingendienst SIDE zaterdag.