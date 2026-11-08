Zeker 360 aanhoudingen bij protesten in Frankrijk

PARIJS (ANP/AFP) - Bij de demonstraties in Frankrijk zijn zaterdag zeker 360 mensen aangehouden, meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken. In verschillende steden werd voor het vierde weekend op rij geprotesteerd tegen onder meer de hoge kosten van levensonderhoud en de staat van het onderwijs.

Volgens de autoriteiten gingen landelijk 146.000 mensen de straat op, van wie 46.000 in Parijs. De organisatoren spraken van 250.000 deelnemers, onder wie 75.000 in de hoofdstad.

De betogingen verliepen grotendeels rustig. Aan het einde ontstonden op sommige plaatsen confrontaties. Betogers gooiden projectielen naar de politie, die traangas inzette.

De actievoerders willen druk houden op de regering, die maandag overlegt met werkgevers, vakbonden en scholieren- en studentenorganisaties. De protestbeweging begon in september onder scholieren die betere onderwijsvoorzieningen eisen. Later sloten mensen zich aan uit onvrede over de kosten van levensonderhoud en president Emmanuel Macron.