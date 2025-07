Ook komende week flinke buien mogelijk

HOUTEN/DE BILT (ANP) - Het is voorlopig voorbij met het warme en zonnige zomerweer, aldus Weeronline. Komende week worden soms flinke buien verwacht, die gepaard kunnen gaan met onweer. De temperatuur komt meestal iets onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar uit.

Het KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien op zondag. Die trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Lokaal kan dan in een uur tijd meer dan 30 millimeter regen vallen. Normaal gesproken valt er ongeveer 80 millimeter regen in de hele maand juli. In het hele land geldt code geel. Rijkswaterstaat adviseert mensen om hun rijstijl aan te passen als ze in een bui terechtkomen.

De nieuwe week begint wisselvallig. Maandagmiddag en -avond zijn er talrijke buien. Vooral in het midden, oosten en noorden van het land is onweer mogelijk. Lokaal kan zo'n 20 millimeter regen vallen. Tijdens droge momenten ligt de temperatuur tussen 22 en 25 graden. Ook dinsdag en woensdag regent het af en toe. Later in de week houdt het wisselvallige weer aan, maar de hoeveelheden neerslag worden steeds kleiner.