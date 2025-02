Paus sprak in ziekenhuis met Parolin, de tweede man in de kerk

De paus heeft maandag in het ziekenhuis overlegd met kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin. Het is voor zover bekend voor het eerst sinds zijn opname dat hij met de tweede man in zijn kerk sprak en de tweede keer dat hij hoog bezoek ontvangt. Eerder ging de Italiaanse premier Giorgia Meloni al bij hem langs.

Volgens het Vaticaan hebben Parolin en de paus gesproken over een aantal heiligverklaringen. Ook is een aantal benoemingen bekendgemaakt waar de paus mee moet instemmen.

Het Vaticaan omschrijft de gezondheidssituatie van de paus nog altijd als "kritiek". Toch zou hij af en toe uit bed komen en ook wat werk verzetten. Kardinaal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, een vriend van de paus, zegt dat hij denkt "dat zijn tijd om naar de hemel te gaan nog niet is gekomen".

Staatssecretaris Parolin leidde maandagavond ook een bijeenkomst op het Sint-Pietersplein. Daar werd in aanwezigheid van duizenden gelovigen een rozenkrans gebeden voor de paus.