Parlement Oekraïne neemt motie legitimiteit Zelensky alsnog aan

KIEV (ANP/DPA) - Het Oekraïense parlement heeft dinsdag alsnog een motie aangenomen waarin uitdrukkelijk staat dat president Volodymyr Zelensky is gekozen door "vrije, transparante en democratische verkiezingen". Het plan was eigenlijk om dat maandag al te doen tijdens een speciale sessie waarin werd stilgestaan bij de Russische inval in Oekraïne, precies drie jaar geleden. Toen brachten echter niet genoeg parlementariërs hun stem uit.

Tientallen parlementsleden deden om onduidelijke redenen niet mee aan de stemming van maandag. Dinsdag stemde een meerderheid van 269 van de 450 leden van de Verchovna Rada alsnog voor de motie.

In de tekst wordt verder nog eens bevestigd dat Zelensky in functie blijft totdat een gekozen opvolger het van hem kan overnemen, in lijn met de grondwet. Daarin staat dat verkiezingen in oorlogstijd niet zijn toegestaan.