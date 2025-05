Paus spreekt zich tegenover diplomaten uit tegen ongelijkheid

VATICAANSTAD (ANP/AFP) - Paus Leo XIV heeft in een toespraak voor buitenlandse diplomaten bij het Vaticaan kritiek geuit op de ongelijkheid en ongerechtigheid in de wereld. Hij sprak ook over klimaatverandering, kunstmatige intelligentie en migratie. Hij omschreef zichzelf ook als een "afstammeling van immigranten die er op zijn beurt voor koos om te emigreren".

Volgens de paus is dit het moment waarop het Vaticaan van zich moet laten horen. Volgens hem leiden de scheve verhoudingen in de samenleving er onder meer toe dat mensen onder slechte omstandigheden moeten werken, maar ook tot conflicten en verdeeldheid in de maatschappij.

"Alles moet in het werk gesteld worden om de wereldwijde ongelijkheden, tussen overdaad en tekort, die diepe verdeeldheid tussen continenten, landen en zelfs individuele samenlevingen veroorzaken, te overwinnen", zei de paus.

De paus sprak met diplomaten bij de Heilige Stoel. Dat is de formele naam van het Vaticaan.