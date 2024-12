Paus trapt Heilig Jaar af met opening heilige deur

VATICAANSTAD (ANP) - Het katholieke Heilige Jaar is officieel begonnen met de traditionele opening van de heilige deur van de Sint-Pietersbasiliek. Paus Franciscus werd op kerstavond zittend in zijn rolstoel door de deur geduwd, die normaal is dichtgemetseld en alleen in Heilige Jaren (of jubeljaren) wordt geopend.

De katholieke kerk houdt al eeuwenlang elke 25 jaar een Heilig Jaar, maar soms worden er ook extra jubeljaren ingesteld. In 2016 was dat het geval en ook in 2033 vindt een Heilig Jaar plaats, ter herinnering aan de kruisiging van Jezus Christus. Tijdens jubeljaren openen ook andere kerken hun heilige deuren, die normaal gesloten blijven.

Dinsdagavond waren naar schatting zo'n 30.000 mensen aanwezig op het plein voor de Sint-Pieter, maar de verwachting is dat de komende maanden miljoenen mensen extra naar Vaticaanstad komen om het jubeljaar te vieren. Pelgrims kunnen dan door de heilige deur lopen, een stap om vergiffenis voor zonden te krijgen.

Het Heilige Jaar duurt tot 6 januari 2026, als de heilige deur weer wordt gesloten. Tot die tijd zijn er talrijke culturele en religieuze evenementen in Rome en Vaticaanstad.