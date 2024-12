Onderhandelingsteam Israël terug uit Qatar voor 'intern overleg'

JERUZALEM (ANP/RTR) - Een Israëlisch onderhandelingsteam keert dinsdagavond vanuit Qatar terug naar Israël voor "intern overleg" over een deal over gijzelaars. Dat meldt het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens het kantoor volgt het overleg op "een belangrijke week van gesprekken over Gaza".

Qatar en Egypte bemiddelen al langere tijd om tot een bestand in Gaza te komen. Verschillende zegslieden van de Palestijnse beweging Hamas en Israëlische regeringsfunctionarissen meldden vorige week dat er optimisme heerste over de mogelijkheid snel tot een akkoord te komen.