Paus uit kritiek op Europese herbewapening

door anp
donderdag, 14 mei 2026 om 15:50
ROME (ANP/RTR) - Paus Leo XIV heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld "door oorlogen verminkt" raakt. Hij zei ook dat de term 'defensiebestedingen' eigenlijk niet goed is.
"Laten we niet spreken van 'defensie' bij een herbewapening die leidt tot grotere spanningen en onveiligheid, ten koste gaat van investeringen in onderwijs en gezondheid, verraad is van het vertrouwen in diplomatie en de elite verrijkt die niets geeft om het algemeen belang", aldus de paus.
Sinds hij vorig jaar paus werd, heeft Leo veel kritiek geuit op de oorlogen die gevochten worden in de wereld. Hij botste daar eerder over met de Amerikaanse regering. Hij riep de 110.000 studenten van de Universiteit Sapienza in Rome op om zich niet te laten "opsluiten binnen ideologie en landsgrenzen". "Wees samen met mij en met vele broeders en zusters vredestichters."
