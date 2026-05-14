Wall Street hoger terwijl beleggers letten op Trump in China

NEW YORK (ANP) - De beursgraadmeters op Wall Street zijn donderdag verder gestegen, terwijl beleggers de gesprekken tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping in Beijing in de gaten houden. De aanhoudende zorgen over de Iranoorlog zijn wat naar de achtergrond verdwenen.

Iran was een belangrijk gespreksonderwerp tijdens de top tussen Trump en Xi donderdag, waarbij beide partijen overeenkwamen dat de Straat van Hormuz open moet voor de scheepvaart, aldus een functionaris van het Witte Huis. De olieprijzen gingen omlaag.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,8 procent hoger op 50.078 punten. De brede S&P 500 ging 0,3 procent vooruit naar 7469 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,2 procent bij op 26.469 punten. Daarmee werden de recordstanden op de beurzen in New York verder aangescherpt.

Maker van netwerkapparatuur Cisco Systems is een in het oog springende winnaar. Het aandeel van het bedrijf werd 16 procent hoger gezet na een goed ontvangen kwartaalbericht, waarbij Cisco ook nog eens aankondigde ongeveer 4000 banen te schrappen. Dat komt neer op bijna 5 procent van het totale personeelsbestand. Daarmee bespaart Cisco enerzijds kosten terwijl het tegelijk ruimte creëert om zich meer te richten op de snelgroeiende AI-markt.

De in New York genoteerde Zweedse betaaldienst Klarna ging ruim 17 procent omhoog dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten.

Daarnaast werden ook nog gegevens gemeld over de Amerikaanse winkelverkopen. Die zijn in april verder toegenomen. De toename kwam ook door prijsverhogingen van brandstof aan de pomp door de oorlog in het Midden-Oosten waardoor de olieprijzen sterk zijn gestegen. De consumentenbestedingen zijn de motor van de Amerikaanse economie.