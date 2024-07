Paus vindt dat democratie in slechte gezondheid verkeert

TRIESTE (ANP/RTR) - Paus Franciscus vindt dat de democratie in de wereld vandaag niet in goede gezondheid verkeert. Dat zei hij tijdens een bezoek aan de stad Triëst, in het noordoosten van Italië.

Volgens de kerkelijke leider voelen veel mensen zich uitgesloten van het democratische proces en worden de zwakkeren aan hun lot overgelaten. De paus roept mensen op "zich niet te laten misleiden door gemakkelijke oplossingen". Hij stelt ook dat een gezonde democratie afstand moet nemen van ideologie en partijdigheid, en in plaats daarvan in dialoog moet gaan.

Onverschilligheid noemt hij "de kanker van democratie". Hij vindt het daarom zorgwekkend dat in veel landen minder mensen dan voorheen hun stem uitbrengen. De paus doet de uitspraak op de dag dat de Fransen naar de stembus gaan.

Voorafgaand aan zijn bezoek aan Triëst bezocht de inmiddels 87-jarige paus de voorbije maanden ook de Italiaanse steden Venetië en Verona. In september vliegt hij naar Azië voor wat zijn langste buitenlandse reis als paus zal worden. Franciscus, die tegenwoordig vaak in een rolstoel zit maar verder weer in goede gezondheid zou verkeren, bezoekt dan onder meer Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea en Singapore.