ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Paus voor historisch bezoek in Monaco

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 10:17
anp280326051 1
MONTE CARLO (ANP/AFP) - Paus Leo is zaterdagochtend in Monaco gearriveerd voor het eerste pauselijke bezoek van de moderne tijd aan het ministaatje. Hij kwam aan in een helikopter en is ontvangen door prins Albert en prinses Charlene.
De paus heeft zaterdag een druk programma. Hij bezoekt het paleis en er staat een ontmoeting gepland met de katholieke gemeenschap. Ook gaat Leo naar het Stade Louis II voor een mis. Daar worden vele duizenden mensen verwacht.
Monaco, een van de kleinste landen ter wereld, staat internationaal bekend als populaire bestemming voor de rijken. Er wonen mensen van over de hele wereld. Het prinsdom heeft het katholicisme als officiële staatsreligie.
De autoriteiten in Monaco hebben miljoenen euro's uitgetrokken voor het bezoek. Er zijn grote schermen neergezet en er worden veel agenten ingezet. In winkels in de Grimaldi-straat zijn de kleuren van het Vaticaan prominent te zien.
loading

POPULAIR NIEUWS

AP26051649423698-1771766898

Poetin smeekt oligarchen om miljarden: hij is bijna blut

Mona-Lisa-oil-wood-panel-Leonardo-da

Waarom reizigers massaal wegblijven bij touristtraps

Investment-Risk-by-Country_Site

In kaart gebracht: De meest risicovolle markten ter wereld in 2026

ANP-541921533

Steven Brunswijk noemt Ruud de Wild een racist: 'Hij schudt geen handen met zwarte mensen’

images

Is Trump verslaafd aan 'oorlogsporno'? Wat er zich afspeelt in de Situation Room en waarom de president denkt dat hij wint.

shutterstock_2757619351

Dit hebben mensen die te hard praten met elkaar gemeen

Loading