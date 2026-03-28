Paus voor historisch bezoek in Monaco

MONTE CARLO (ANP/AFP) - Paus Leo is zaterdagochtend in Monaco gearriveerd voor het eerste pauselijke bezoek van de moderne tijd aan het ministaatje. Hij kwam aan in een helikopter en is ontvangen door prins Albert en prinses Charlene.

De paus heeft zaterdag een druk programma. Hij bezoekt het paleis en er staat een ontmoeting gepland met de katholieke gemeenschap. Ook gaat Leo naar het Stade Louis II voor een mis. Daar worden vele duizenden mensen verwacht.

Monaco, een van de kleinste landen ter wereld, staat internationaal bekend als populaire bestemming voor de rijken. Er wonen mensen van over de hele wereld. Het prinsdom heeft het katholicisme als officiële staatsreligie.

De autoriteiten in Monaco hebben miljoenen euro's uitgetrokken voor het bezoek. Er zijn grote schermen neergezet en er worden veel agenten ingezet. In winkels in de Grimaldi-straat zijn de kleuren van het Vaticaan prominent te zien.