Gewonde na explosies en brand bij woning in Schiedam

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 10:22
SCHIEDAM (ANP) - In Schiedam is vrijdagavond een persoon gewond geraakt bij explosies en een brand bij een woning in de Van Marumstraat. Dat meldt de politie. De gewonde persoon is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.
De politie laat weten bezig te zijn met onderzoek en kan nog niets zeggen over een mogelijke oorzaak. Ook zijn er nog geen aanhoudingen verricht. Wel bevestigt een woordvoerder berichtgeving van regionale omroep Rijnmond dat buurtbewoners meerdere explosies hebben gehoord.
De uitslaande brand brak rond 20.30 uur uit in een woning in Schiedam-Oost. Op dat moment waren er meerdere personen in de woning aanwezig.
