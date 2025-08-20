Paus vraagt gelovigen te vasten en te bidden voor vrede Oekraïne

Paus Leo vraagt katholieken en andere gelovigen vrijdag te vasten en te bidden voor vrede in Oekraïne en andere landen waar oorlog woedt. Het verzoek komt nu er beweging lijkt te zijn in het beëindigen van de strijd tussen Oekraïne en Rusland.

De kerkleider deed zijn oproep tijdens zijn wekelijkse audiëntie. Hij stelde voor dat gelovigen God kunnen vragen om "ons vrede en gerechtigheid te schenken en de tranen te drogen van hen die lijden onder de aanhoudende gewapende conflicten".

Paus Leo leidt de Rooms-Katholieke Kerk sinds mei en heeft meermaals opgeroepen tot vrede in onder meer Oekraïne. Ook heeft hij, net als zijn voorganger, het Vaticaan aangeboden als locatie voor vredesonderhandelingen tussen Kyiv en Moskou.