ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Paus vraagt gelovigen te vasten en te bidden voor vrede Oekraïne

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 11:27
bijgewerkt om woensdag, 20 augustus 2025 om 11:29
anp200825094 1
Paus Leo vraagt katholieken en andere gelovigen vrijdag te vasten en te bidden voor vrede in Oekraïne en andere landen waar oorlog woedt. Het verzoek komt nu er beweging lijkt te zijn in het beëindigen van de strijd tussen Oekraïne en Rusland.
De kerkleider deed zijn oproep tijdens zijn wekelijkse audiëntie. Hij stelde voor dat gelovigen God kunnen vragen om "ons vrede en gerechtigheid te schenken en de tranen te drogen van hen die lijden onder de aanhoudende gewapende conflicten".
Paus Leo leidt de Rooms-Katholieke Kerk sinds mei en heeft meermaals opgeroepen tot vrede in onder meer Oekraïne. Ook heeft hij, net als zijn voorganger, het Vaticaan aangeboden als locatie voor vredesonderhandelingen tussen Kyiv en Moskou.
Vorig artikel

Zijn getrouwde mensen echt gelukkiger en gezonder?

Volgend artikel

Voormalig pand Sociale Zaken Den Haag nog niet afgebroken

POPULAIR NIEUWS

ANP-329326563

Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

ANP-523561495

Het schiet niet erg op met de islamisering van Nederland

0_Trump-25205748010780

Nobelprijs? Welke ‘zes oorlogen’ heeft Trump beëindigd?

ANP-529474028 (2)

De AI-revolutie vraagt om een compleet andere kijk op de verdeling van geld

stock-photo-hand-woman-scanning-qr-code-through-smart-phone-while-doing-online-payment-at-store-2394568947 (1)

Zo kan je worden opgelicht met een QR-code

shutterstock_2639425989

Je beste vriendin? Of vindt ze je eigenlijk stom? 3 signalen om op te letten