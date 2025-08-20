Voormalig pand Sociale Zaken Den Haag nog niet afgebroken

DEN HAAG (ANP) - De sloop van het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken aan de Anna van Hannoverstraat in Den Haag mag nog niet beginnen. Dat heeft de Raad van State (RvS) besloten in een tussenuitspraak. Gemeente Den Haag wil tegenover station Laan van NOI bijna 1200 woningen en allerlei voorzieningen bouwen en stelde daarvoor in december 2023 een bestemmingsplan vast. Daartegen kwamen enkele bezwaren van onder meer omwonenden.

De gemeenteraad van Den Haag moet beter uitleggen wat de gevolgen zijn van het plan voor de parkeerdruk in de wijk Voorburg-Noord van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De gemeenteraad van Den Haag moet deze tekortkoming in het bestemmingsplan binnen een half jaar herstellen, zo besloot de afdeling bestuursrechtspraak van de RvS.

Andere bezwaren tegen het bestemmingsplan, zoals aantasting van cultuurhistorische waarden, onvoldoende stikstofonderzoek en onaanvaardbare verkeershinder, zijn ongegrond verklaard.