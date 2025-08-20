ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voormalig pand Sociale Zaken Den Haag nog niet afgebroken

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 11:31
anp200825095 1
DEN HAAG (ANP) - De sloop van het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken aan de Anna van Hannoverstraat in Den Haag mag nog niet beginnen. Dat heeft de Raad van State (RvS) besloten in een tussenuitspraak. Gemeente Den Haag wil tegenover station Laan van NOI bijna 1200 woningen en allerlei voorzieningen bouwen en stelde daarvoor in december 2023 een bestemmingsplan vast. Daartegen kwamen enkele bezwaren van onder meer omwonenden.
De gemeenteraad van Den Haag moet beter uitleggen wat de gevolgen zijn van het plan voor de parkeerdruk in de wijk Voorburg-Noord van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De gemeenteraad van Den Haag moet deze tekortkoming in het bestemmingsplan binnen een half jaar herstellen, zo besloot de afdeling bestuursrechtspraak van de RvS.
Andere bezwaren tegen het bestemmingsplan, zoals aantasting van cultuurhistorische waarden, onvoldoende stikstofonderzoek en onaanvaardbare verkeershinder, zijn ongegrond verklaard.
Vorig artikel

Paus vraagt gelovigen te vasten en te bidden voor vrede Oekraïne

Volgend artikel

Waarom hebben sommige mensen het altijd koud?

POPULAIR NIEUWS

ANP-329326563

Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

ANP-523561495

Het schiet niet erg op met de islamisering van Nederland

0_Trump-25205748010780

Nobelprijs? Welke ‘zes oorlogen’ heeft Trump beëindigd?

ANP-529474028 (2)

De AI-revolutie vraagt om een compleet andere kijk op de verdeling van geld

stock-photo-hand-woman-scanning-qr-code-through-smart-phone-while-doing-online-payment-at-store-2394568947 (1)

Zo kan je worden opgelicht met een QR-code

shutterstock_2639425989

Je beste vriendin? Of vindt ze je eigenlijk stom? 3 signalen om op te letten