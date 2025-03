Paus vraagt vanuit ziekenhuis om einde aan oorlogen

ROME (ANP/AFP/DPA) - Paus Franciscus heeft vanuit het ziekenhuis opgeroepen tot een einde aan de oorlogen in de wereld. Hij schrijft dat gevechten gemeenschappen en het milieu verwoesten en geen oplossingen bieden voor conflicten. Daarom moet volgens de paus worden ingezet op diplomatie en internationale organisaties.

De brief verscheen in de Italiaanse krant Corriere della Sera en zou 14 maart zijn geschreven. De tekst dateert daarmee van voor de huidige oplaaiing van het geweld in de Gazastrook, waar Israël zware bombardementen uitvoerde. De 88-jarige Franciscus ligt sinds medio februari in het ziekenhuis. Hij herstelt van longontsteking en gaat volgens het Vaticaan langzaam vooruit.