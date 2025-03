Spectaculaire belofte Chinese EV-reus: laadtijd even snel als tankbeurt

Het Chinese merk BYD is hard op weg om Tesla naar de kroon te steken en rolt een nieuwe technologie uit die elektrische auto's in slechts vijf minuten kan opladen. Dit betekent dat het opladen van een elektrische auto net zo snel kan gaan als het tanken van een benzineauto.

BYD's nieuwe 'super e-platform' maakt gebruik van een 1000-volt architectuur en kan een pieklaadvermogen van 1000 kilowatt leveren. Ter vergelijking: de huidige snelste laadstations leveren onder ideale omstandigheden tot 350 kW, wat betekent dat BYD's technologie bijna drie keer zo snel is.

Uitbreiding van laadinfrastructuur

Auto's die dit platform gebruiken, met een maximale laadsnelheid van 1000 kilowatt, kunnen volgens oprichter Wang Chuanfu 400 kilometer rijden na slechts vijf minuten laden.

Om deze technologie breed beschikbaar te maken, is BYD van plan meer dan 4000 ultrasnelle laadstations in China te bouwen. Dit initiatief is bedoeld om de 'laadangst' bij gebruikers weg te nemen en de acceptatie van elektrische voertuigen te versnellen.

Bron: Reuters