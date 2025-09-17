Peiling: VVD, D66 en JA21 ongeveer op gelijke hoogte

VVD, D66 en JA21 kruipen in zeteltal naar elkaar toe in een nieuwe peiling van Ipsos I&O. De drie liberale partijen staan ongeveer op gelijke hoogte, nu de VVD is gezakt naar 14 virtuele zetels (nu 24 in de Kamer). De sociaalliberale D66 stijgt naar 13 zetels (nu 9) en het conservatief-liberale JA21 volgt met 12 zetels. De partij van de huidige eenling Joost Eerdmans blijft flink in de lift met weer 3 zetels erbij sinds begin september.

Opmerkelijk is verder dat de NSC voor het eerst nul zetels peilt en mogelijk uit de Tweede Kamer verdwijnt. De door Pieter Omtzigt opgerichte partij, die vorige maand uit het reeds demissionaire kabinet stapte, peilde de afgelopen periode al op een paar en daarna op 1 blauwe Kamerzetel. Ook die is weg. Maar door onzekerheidsmarges is de steun voor NSC en ook andere partijen in werkelijkheid mogelijk iets hoger of lager.

Opvallende nieuwkomer in de peiling is 50PLUS die voor het eerst op 1 virtuele zetel staat. De ouderenpartij verdween uit de Tweede Kamer toen de laatste zetel in 2021 werd meegenomen door Liane den Haan, die uit de ruziënde partij stapte.

PVV op 32 zetels

De PVV van Geert Wilders blijft veruit de grootste partij met 32 virtuele zetels (nu 37 in de Kamer), gevolgd door het CDA (24, nu 5) en GroenLinks-PvdA (23, nu 25 in Kamer).

Het peilbureau keek ook naar zwevende kiezers, die nog niet weten wat ze gaan stemmen. Eind 2023 waren er anderhalve maand voor de verkiezingen meer mensen al (vrijwel) zeker van hun keuze. Toen had 30 procent al een sterke voorkeur voor één partij. Nu is dat pas 17 procent. Dat betekent dat 83 procent het nog niet zeker weet: 63 procent twijfelt tussen meerdere partijen en 20 procent heeft nog geen enkel idee.

Uitsluiten partijen

Het bij voorbaat uitsluiten van een partij als mogelijke coalitiepartner valt slecht bij kiezers van PVV, VVD en JA21. Ze vinden dat ondemocratisch. Kiezers van GroenLinks-PvdA, CDA en D66 achten dat wel acceptabel is als er een goede reden voor is. Dat Yeşilgöz niet meer wil regeren met de PVV, verdeelt haar kiezers: 30 procent steunt dat, maar 44 procent juist niet.

Het onderzoek vond plaats in samenwerking met Pauw & De Wit, onder 2228 Nederlanders.