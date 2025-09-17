Trump noemt historisch staatsbezoek VK grote eer

WINDSOR (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump vindt zijn historische bezoek aan het Verenigd Koninkrijk "een van de grootste eren" van zijn leven. Dat verklaarde hij tijdens een diner met zijn gastheer koning Charles en tal van hoogwaardigheidsbekleders.

Trump is de eerste Amerikaanse president die is uitgenodigd voor een tweede staatsbezoek. Tijdens zijn toespraak prees Trump de koninklijke familie en het Verenigd Koninkrijk, waarbij hij schrijvers als Shakespeare, Dickens, Tolkien en Orwell noemde.

"Ik heb net in een rij gestaan en wel 150 handen geschud, en de koning kende alle personen en bedrijven", aldus de president. "En die hadden soms slechte namen, zoals XYZ-Q3." Trump gaf ook hoog op over zijn eigen land, als "het heetste land op aarde".

Eerder sprak Charles zijn gast al toe. De koning wees op de bijzondere relatie tussen de VS en het VK en sprak over een onderwerp waarover Trump gepassioneerd is. "Ik heb begrepen dat de Britse bodem zich uitstekend leent voor golfbanen."