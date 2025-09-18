Vrouwen verbergen hormonale klachten vaak op het werk

DEN HAAG (ANP) - Vrouwelijke werknemers verbergen hormoongerelateerde klachten vaker op het werk dan andere gezondheidsklachten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

80 procent van de vrouwen zegt regelmatig gezondheidsklachten te hebben door menstruatie, zwangerschap of de overgang. Ze hebben onder andere vaak last van vermoeidheid en spier- en gewrichtspijn.

Van de vrouwen met hormonale klachten verbergt 35 procent die op het werk. Dat is meer dan bij andere klachten, die 24 procent van de werknemers verborgen houdt. De vrouwen met hormoongerelateerde klachten zijn vaak bang dat collega's een negatief oordeel hebben of op hen neerkijken vanwege de gezondheidsproblemen.

Vrouwen met hormoongerelateerde klachten werken ook vaker door wanneer ze zich ziek voelen. Waar 43 procent van de werknemers met andere klachten doorwerkt, is dat 67 procent bij vrouwen met hormonale klachten. Tegelijkertijd zegt meer dan de helft van de ondervraagden soms minder productief te zijn op het werk door de klachten.

Het belangrijkste verbeterpunt is volgens zowel vrouwelijke als mannelijke deelnemers het vergroten van bewustzijn onder leidinggevenden. Meer dan de helft van hen vindt dat dit beter moet.