Senaat stemt naar verwachting later vannacht over uitweg shutdown

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse Senaat stemt naar verwachting in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) over een wetsvoorstel dat een einde zou kunnen maken aan de shutdown van de Amerikaanse overheid, schrijft The Washington Post. Een dag eerder kreeg dat wetsvoorstel in een procedurele stemming al voldoende stemmen (60-40), maar het moest nog worden herzien voor definitieve stemming.

Na eventuele goedkeuring van de Senaat moet het wetsvoorstel ook nog langs het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, heeft aangekondigd het Huis bijeen te roepen. Hij hoopt dat er woensdag over het voorstel gestemd kan worden.

Het wetsvoorstel zou de Amerikaanse overheid tot in ieder geval eind januari financieren en een einde maken aan de langste shutdown in de geschiedenis van het land. Overheidsmedewerkers in de VS zitten door de politieke impasse al sinds begin oktober thuis.