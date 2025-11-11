ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Senaat stemt naar verwachting later vannacht over uitweg shutdown

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 1:08
anp111125003 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse Senaat stemt naar verwachting in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) over een wetsvoorstel dat een einde zou kunnen maken aan de shutdown van de Amerikaanse overheid, schrijft The Washington Post. Een dag eerder kreeg dat wetsvoorstel in een procedurele stemming al voldoende stemmen (60-40), maar het moest nog worden herzien voor definitieve stemming.
Na eventuele goedkeuring van de Senaat moet het wetsvoorstel ook nog langs het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, heeft aangekondigd het Huis bijeen te roepen. Hij hoopt dat er woensdag over het voorstel gestemd kan worden.
Het wetsvoorstel zou de Amerikaanse overheid tot in ieder geval eind januari financieren en een einde maken aan de langste shutdown in de geschiedenis van het land. Overheidsmedewerkers in de VS zitten door de politieke impasse al sinds begin oktober thuis.
loading

POPULAIR NIEUWS

cdeaa2fd6b7b1f8d60ce2aba41fe6735b576d9f7

Dit is hoe influencers en gamers eruit kunnen zien in 2050 (het is geen fraai beeld)

ANP-540452363

Zelensky is helaas niet alleen maar een dappere held

3T2HC64P7RF4XHFWFZLG33DKJA

Economist: 4 plaatjes die laten zien waarom Trump in het nauw zit

ANP-530063424

Duitsland dumpt ongewenste buitenlanders in Nederland

anp101125072 1

Bontenbal speelt VVD zwartepiet toe

ANP-47485172

Bestaat de midlifecrisis echt? Ja, maar de oorzaak is anders dan je denkt

Loading