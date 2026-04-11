Persbureau Iran: gesprekken VS en Iran hervat

ISLAMABAD (ANP/RTR) - De Iraanse en Amerikaanse delegaties zijn in Islamabad begonnen aan een nieuwe gespreksronde, met Pakistaanse functionarissen als bemiddelaars. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim.

Eerder op de avond berichtte het persbureau dat de eerste rechtstreekse gesprekken waren beëindigd. Volgens Iraanse staatsmedia, maar ook de Britse krant Financial Times, vormt de heropening van de Straat van Hormuz een groot struikelblok in de onderhandelingen. Tasnim noemt de nieuwe gespreksronde daarom een "laatste kans" om tot overeenstemming te komen.