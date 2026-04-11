Astronauten na maanmissie: 'Aarde is reddingsboot in heelal'

HOUSTON (ANP/AFP) - De astronauten van de Artemis II-missie hebben zaterdag op een persconferentie teruggeblikt op hun maanvlucht. Ze riepen de mensheid op tot eenheid, geïnspireerd door het beeld van de aarde als een eenzame reddingsboot in het heelal.

Astronaute Christina Koch vertelde wat haar het meest trof. "Het was niet zozeer de aarde zelf, maar al het zwart eromheen. De aarde hing daar gewoon als een reddingsboot in het universum." Haar boodschap: "Planeet Aarde, jullie zijn een bemanning."

De vier astronauten - commandant Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen en Koch - voltooiden vrijdag met een "splashdown" voor de kust van Californië de eerste reis om de maan in meer dan 50 jaar. Ze vlogen ook dieper de ruimte in dan ooit eerder mensen hebben gedaan.

De missie brak ook meerdere andere records. Glover was de eerste gekleurde persoon die om de maan vloog, Koch de eerste vrouw en de Canadees Hansen de eerste niet-Amerikaan. Hansen vroeg het publiek zichzelf te herkennen in de bemanning. "Als u hier naar ons kijkt, kijkt u niet naar ons. Wij zijn een spiegel die u weerkaatst."

Tijdens de vlucht fotografeerden de astronauten de maan uitgebreid en waren ze getuige van een zonsverduistering en meteorietinslagen op het maanoppervlak. NASA-chef Jared Isaacman noemde de missie een historisch moment. "Artemis II zal altijd herinnerd worden als het moment waarop we de maan weer zagen - en de wereld opnieuw begon te geloven."