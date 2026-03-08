ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Persbureaus: VS en Israël zinnen op inbeslagname Iraans uranium

Samenleving
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 18:43
anp080326129 1
WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De VS en Israël zouden overwegen gespecialiseerde eenheden Iran in te sturen om beslag te leggen op het verrijkte uranium in dat land. Dat melden Axios en Bloomberg, beide op basis van ingewijden. Het terugdringen van de Iraanse voorraad verrijkt uranium was ook al de inzet van onderhandelingen tussen de VS en Iran, die stukliepen toen de Amerikanen en Israëliërs gezamenlijk overgingen op het aanvallen van Iran vorig weekend.
Hoewel de VS publiekelijk hebben gezegd te weten waar Teheran zijn verrijkt uranium bewaart, zijn de Amerikanen daarover volgens Bloomberg in de wandelgangen minder zeker. "We zijn er nog niet achteraan gegaan", aldus Trump op zaterdag, "maar het is wel iets dat we later zouden kunnen doen. We gaan het in ieder geval niet nu doen."
Bloomberg schrijft dat het Iraanse uranium, mits verder verrijkt, toereikend zou zijn om circa tien kernkoppen te maken. Ter vergelijking: het Franse kernarsenaal wordt geschat op circa 290 kernkoppen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Generated_chart__beleggen_vs_cash_dikker

Wat je als belegger nú moet doen

bafkreifdmh3lq55wzgbgcfg7ma3sk5uhnk4gfcouyrrur5loag6if65fju

Deze 70 kinderen zijn allemaal dood. Vermoord

1444x920_elisa-pilarski

Nederlandse pitbull verscheurt zwangere vrouw: eigenaar staat terecht voor doodslag

188731303_m

Wat is de nieuwe norm van 'darmgezondheid'? En wat heb jij daar aan?

anp070326146 1

Trump: Iran viel zelf meisjesschool aan

Explosion at the US Embassy in Oslo

Luide knal, opstijgende rook – explosie bij de Amerikaanse ambassade in Oslo.

Loading