Persbureaus: VS en Israël zinnen op inbeslagname Iraans uranium

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De VS en Israël zouden overwegen gespecialiseerde eenheden Iran in te sturen om beslag te leggen op het verrijkte uranium in dat land. Dat melden Axios en Bloomberg, beide op basis van ingewijden. Het terugdringen van de Iraanse voorraad verrijkt uranium was ook al de inzet van onderhandelingen tussen de VS en Iran, die stukliepen toen de Amerikanen en Israëliërs gezamenlijk overgingen op het aanvallen van Iran vorig weekend.

Hoewel de VS publiekelijk hebben gezegd te weten waar Teheran zijn verrijkt uranium bewaart, zijn de Amerikanen daarover volgens Bloomberg in de wandelgangen minder zeker. "We zijn er nog niet achteraan gegaan", aldus Trump op zaterdag, "maar het is wel iets dat we later zouden kunnen doen. We gaan het in ieder geval niet nu doen."

Bloomberg schrijft dat het Iraanse uranium, mits verder verrijkt, toereikend zou zijn om circa tien kernkoppen te maken. Ter vergelijking: het Franse kernarsenaal wordt geschat op circa 290 kernkoppen.