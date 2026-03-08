ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran meldt ruim 100 doden door aanval VS op Iraans oorlogsschip

Samenleving
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 18:45
anp080326130 1
TEHERAN (ANP/RTR) - Volgens het Iraanse leger zijn minstens 104 mensen omgekomen en 32 gewonden gevallen door een Amerikaanse aanval op een Iraans oorlogsschip voor de kust van Sri Lanka afgelopen week. Autoriteiten in Sri Lanka spraken eerder van minstens tachtig doden.
Een Amerikaanse onderzeeër bracht woensdag het fregat IRIS Dena tot zinken in de Indische Oceaan, op ongeveer 19 zeemijl van de zuidelijke havenstad Galle in Sri Lanka. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bevestigde vorige week dat de VS de aanval hadden uitgevoerd.
Het Iraanse vaartuig, de korvet IRIS Dena, sloeg woensdagochtend vroeg net buiten Sri Lankaanse wateren alarm, waarna dat land toeschoot om hulp te bieden. Het marineschip was op dat moment aan het zinken. Het fregat was volgens een Iraanse onderminister op de terugweg vanuit India. Het zou daar hebben deelgenomen aan oefeningen met andere landen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Generated_chart__beleggen_vs_cash_dikker

Wat je als belegger nú moet doen

bafkreifdmh3lq55wzgbgcfg7ma3sk5uhnk4gfcouyrrur5loag6if65fju

Deze 70 kinderen zijn allemaal dood. Vermoord

1444x920_elisa-pilarski

Nederlandse pitbull verscheurt zwangere vrouw: eigenaar staat terecht voor doodslag

188731303_m

Wat is de nieuwe norm van 'darmgezondheid'? En wat heb jij daar aan?

anp070326146 1

Trump: Iran viel zelf meisjesschool aan

Explosion at the US Embassy in Oslo

Luide knal, opstijgende rook – explosie bij de Amerikaanse ambassade in Oslo.

Loading