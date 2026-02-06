Personeel BelastingTelefoon voert actie voor loonsverhoging

UTRECHT (ANP) - Medewerkers van de BelastingTelefoon zijn komende week de volgende rijksambtenaren die actievoeren tegen een uitblijvende loonsverhoging. Het personeel van de telefonische klantenservice van de Belastingdienst in Eindhoven, Leeuwarden, Groningen, Hengelo, Apeldoorn en Heerlen neemt maandag en donderdag tegelijkertijd pauze. "Daardoor komt de bereikbaarheid naar verwachting ernstig onder druk te staan", meldt vakbond FNV.

De afgelopen weken waren er om dezelfde reden al korte stakingen bij verschillende gevangenissen. De vakbonden zijn het niet eens met de nullijn die het demissionaire kabinet wil aanhouden als besparingsmaatregel. Dat betekent dat rijksambtenaren dit jaar geen loonsverhoging krijgen. Volgend jaar zou daar dan wel weer ruimte voor zijn.

Bij de BelastingTelefoon zijn de gelijktijdige pauzes maandag en donderdag op verschillende momenten, de langste van een halfuur rond de lunch en het avondeten.