Doden en tientallen gewonden bij explosie bij moskee in Islamabad

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 11:43
anp060226087 1
ISLAMABAD (ANP/AFP) - Bij een explosie bij een moskee in Islamabad zijn zeker elf mensen omgekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Ook raakten meer dan tachtig mensen gewond. Zeker tien van hen verkeren in kritieke toestand, bericht de Pakistaanse tv-zender 92 News. Volgens een politiefunctionaris zijn meerdere mensen naar ziekenhuizen in de regio overgebracht.
Het zou gaan om de Khadija Tul Kubra-moskee, een sjiitisch gebedshuis in het overwegend soennitische Pakistan. Op het moment van de explosie was daar het vrijdaggebed gaande. Volgens nog onbevestigde berichten zou het gaan om een bomaanslag.
De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif heeft zijn afschuw over het voorval uitgesproken.
