Persoon naar ziekenhuis na brand in Amsterdamse Rivierenbuurt

AMSTERDAM (ANP) - In de Maasstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt heeft in de nacht van zondag op maandag vanaf 02.45 uur een brand gewoed. De brand ontstond in een winkel op de begane grond, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De brand sloeg daarna over naar de bovengelegen woning.

Een persoon uit een van de nabijgelegen woningen ademde veel rook in tijdens de brand en moest daarom naar het ziekenhuis worden vervoerd, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio.

Iets na 03.30 uur werd het sein brand meester gegeven.