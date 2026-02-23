ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Persoon naar ziekenhuis na brand in Amsterdamse Rivierenbuurt

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 5:01
anp230226048 1
AMSTERDAM (ANP) - In de Maasstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt heeft in de nacht van zondag op maandag vanaf 02.45 uur een brand gewoed. De brand ontstond in een winkel op de begane grond, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De brand sloeg daarna over naar de bovengelegen woning.
Een persoon uit een van de nabijgelegen woningen ademde veel rook in tijdens de brand en moest daarom naar het ziekenhuis worden vervoerd, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio.
Iets na 03.30 uur werd het sein brand meester gegeven.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543559624

Kabinet komt met extra boete op ziek zijn, snijdt fors in uitkering langdurig zieken

179377721_m

Goed nieuws: Trump dreigt EU uit Amerikaanse wapenmarkt te zetten

106572685-15581065-image-a-12_1771712252070

Bom onder Royals: 'Charles wist sinds 2019 van Andrews wangedrag'

141_141_3_515540_0_nl_pb_bleekwater_1000_ml_1000ml

Zo slecht (en onnodig) is bleekwater

47529061_m

Barentsburg als bruggenhoofd: waarom Svalbard nu strategischer is dan Groenland voor NAVO en Rusland

217731807_m

Een westers dieet vol suiker en vet versnelt de groei van longkanker.

Loading