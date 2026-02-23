ECONOMIE
Zuid-Korea boos over spandoek Russische ambassade Seoul

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 4:59
anp230226047 1
SEOUL (ANP) - Zuid-Korea heeft protest aangetekend bij Rusland om een spandoek dat de Russische ambassade in Seoul heeft opgehangen. Daarop staat: "De overwinning zal voor ons zijn". Het doek is vermoedelijk opgehangen om erbij stil te staan dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne dinsdag vier jaar geleden begon.
"De Zuid-Koreaanse regering heeft consequent het standpunt ingenomen dat de Russische invasie van Oekraïne een illegale daad is", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. "In dit verband hebben we aan Rusland onze positie kenbaar gemaakt over de recente plaatsing van een spandoek op de buitenmuren van de Russische ambassade in Seoul en over de uitspraken van de Russische ambassadeur in Zuid-Korea."
Eerder deze maand prees de Russische ambassadeur in Seoul de inzet van Noord-Koreaanse soldaten die voor Rusland vechten in de oorlog met Oekraïne. Volgens internationale inlichtingendiensten heeft Pyongyang duizenden soldaten naar het front gestuurd. Zuid-Korea schat dat 2000 van hen zijn omgekomen.
