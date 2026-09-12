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Persoon overleden bij aanhouding Rotterdam

Samenleving
door anp
zondag, 13 september 2026 om 00:30
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N i e u w bericht, slachtoffer is meerderjarig in 3e alinea
ROTTERDAM (ANP) - Een man is zaterdagavond overleden bij een aanhouding door de politie in Rotterdam. Hij werd op de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid aangehouden na een controle op zijn identiteitsbewijs. "Agenten hielden hem aan na een melding over een gestolen fatbike. Hij kon geen id-bewijs tonen", aldus de politiewoordvoerder.
Tijdens de aanhouding werd de arrestant onwel. Hij is gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten, aldus een woordvoerder. De woordvoerder kon niet zeggen of aan de aanhouding geweld of een worsteling vooraf is gegaan. "Dat wordt nog onderzocht." De Rijksrecherche doet onderzoek.
Meer details over de toedracht kon de woordvoerder zaterdagavond nog niet geven. Wel liet de politie rond middernacht weten dat het slachtoffer niet minderjarig was. Over zijn identiteit is verder nog niets bekendgemaakt.
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