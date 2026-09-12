Rybakina verslaat titelverdedigster Sabalenka en wint US Open

NEW YORK (ANP) - Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. De tennisster uit Kazachstan versloeg titelverdedigster Aryna Sabalenka in drie sets (6-4 5-7 6-2) en voorkwam daarmee dat de speelster uit Belarus het grandslamtoernooi van New York voor de derde keer op rij won.

Rybakina was eerder dit jaar ook al te sterk voor Sabalenka in de finale van de Australian Open. De 27-jarige won op Flushing Meadows haar derde grandslamtitel; in 2022 schreef ze Wimbledon al eens op haar naam.

Rybakina nam na haar zege in de kwartfinale op de Chinese Zheng Qinwen al de eerste plaats op de wereldranglijst over van Sabalenka. Ze won dus de US Open als kersverse nummer 1 van de wereld. Sabalenka blijft door haar nederlaag op vier grandslamtitels staan; zij won in haar carrière ook twee keer de Australian Open.

De speelsters hielden elkaar in het Arthur Ashe Stadium in de eerste set in evenwicht tot 2-2. Toen volgde een break van Rybakina, die Sabalenka in het vervolg van de set niet meer wist te repareren. De Kazachse won met 6-4.

Rybakina maakte in de tweede set ook de betere indruk. Ze sloeg minder fouten dan Sabalenka, die wel meer strijdlust toonde en vooral leunde op haar snoeiharde slagen. Door haar spel wat meer te variëren, kreeg de 28-jarige Belarussin meer kansen. Bij een 5-4-voorsprong forceerde ze zelfs twee setpunten, maar Rybakina wist ze allebei weg te werken. Even later was het wel raak voor Sabalenka, die haar derde setpunt benutte en de set met 7-5 won.

Rybakina toonde haar klasse in de derde en beslissende set. Ze plaatste dankzij haar goed geplaatste slagen een vroege break en nam na een tweede break een 5-2-voorsprong. Ze speelde de set vakkundig uit op haar eigen service en maakte het wedstrijdpunt met een ace.