Picnic mag van ministerie eigen cao blijven hanteren

DEN HAAG (ANP) - Onlinesupermarkten als Picnic verschillen genoeg van gewone supermarkten om een eigen cao te mogen hanteren. Zij krijgen daarvoor opnieuw toestemming, meldt demissionair minister Mariëlle Paul (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD).

Picnic is al jaren in een juridisch gevecht verwikkeld met de vakbonden, die vinden dat het bedrijf zijn personeel net zoveel moet betalen als andere supermarkten. Die rechtszaken gaan over de jaren tot en met 2023. Voor de cao die in 2024 werd afgesloten, kreeg de bezorgdienst ook al dispensatie van het ministerie.

"Ons cao-stelsel gaat oneerlijke concurrentie tussen bedrijven tegen en biedt tegelijkertijd ook ruimte aan ondernemerschap en vernieuwende bedrijven", zegt Paul in een persbericht. De minister doet wel een oproep aan de betrokken partijen. "De wereld verandert en bestellen en bezorgen wordt steeds normaler. Het zou goed zijn als zij weer aan tafel gaan en komen tot een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden."