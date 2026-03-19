Vijlbrief: situatie rond WIA alarmerend, ingrijpen onvermijdelijk

DEN HAAG (ANP) - Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken, D66) vindt de situatie rond de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) "alarmerend". Ingrijpen is hard nodig om de regeling uitvoerbaar en betaalbaar te houden, anders zijn op termijn veel hardere maatregelen nodig in de sociale zekerheid, waarschuwde hij in een Kamerdebat.

Het kabinet wil onder meer de aparte uitkering voor volledig arbeidsongeschikten (IVA) afschaffen. Dat moet helpen de druk op het UWV, dat kampt met lange wachtlijsten, te verlichten. Het is een maatregel die "in iedere analyse terugkomt", zei Vijlbrief. "Het is een noodzakelijke vereenvoudiging waarmee het kabinet de WIA uitvoerbaar wil maken."

Meer dan 600.000 mensen zijn afhankelijk van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De gemiddelde wachttijd voor een beoordeling is opgelopen tot een half jaar. Vijlbrief spreekt van "een tragedie" waarvoor nog deze kabinetsperiode een oplossing moet komen "Ik ga niet de minister van Sociale Zaken zijn die dit verder uit de hand laat lopen."

'Meer dan een miljard'

De voorgenomen bezuinigingen op de WIA stuiten op felle kritiek in de Tweede Kamer. Ook de coalitiepartijen D66 en CDA spraken vorige week in hun inbreng in het opgesplitste begrotingsdebat zorgen uit over de gevolgen voor met name gehandicapten en chronisch zieken.

Nog voordat Vijlbrief aan het woord kwam, sloeg minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) alarm over de oplopende kosten van de WIA. Hij schermde eerder deze week met een tegenvaller op de begroting van "meer dan een miljard". Het precieze bedrag komt in de voorjaarsnota te staan. Het is zeer ongebruikelijk dat de minister van Financiën vooruitloopt op deze tussentijdse bijstelling van de begroting.

Vijlbrief wil toe naar een stelsel dat "sociaal activerend en betaalbaar" is. Wie nog kan werken, moet sneller weer aan de slag, vindt hij. "De economie staat te springen om mensen."