Petitie in Indonesië tegen benoeming Soeharto tot nationale held

JAKARTA (ANP/AFP/RTR) - Meer dan vijfhonderd academici en mensenrechtenactivisten in Indonesië hebben een petitie getekend tegen de benoeming van Soeharto als nationale held. Hij regeerde het land ruim dertig jaar lang als dictator en was als generaal verantwoordelijk voor de massamoord op communisten in 1965 en 1966. Volgens sommige schattingen zijn daarbij een half miljoen mensen gedood.

Het toekennen van de titel van nationale held aan Soeharto is "een verraad aan de slachtoffers en de democratische waarden", staat in de petitie die dinsdag werd gepresenteerd. Het zou bovendien een "gevaarlijke verdraaiing van de geschiedenis" zijn.

De brief wordt aangeboden aan president Prabowo Subianto, die Soeharto juist herhaaldelijk heeft geprezen om zijn leiderschap. Prabowo heeft zelf als generaal nog gediend onder het regime van Soeharto en wordt ook in verband gebracht met mensenrechtenschendingen in die tijd. De president ontkent die aantijgingen.