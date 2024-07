Handboogschutters met mix van ervaring en nieuw elan naar Parijs

ARNHEM (ANP) - Nederland neemt met vier handboogschutters deel aan de Olympische Spelen. Sportkoepel NOC*NSF heeft de voordracht goedgekeurd van Gaby Schloesser, Laura van der Winkel, Quinty Roeffen en Steve Wijler.

De Nederlandse handboogploeg is in Parijs vertegenwoordigd in vier disciplines: vrouwen en mannen individueel, vrouwen teams en gemengde teams.

In Tokio veroverden Wijler en Schloesser de zilveren medaille in het gemengd dubbel.

Hoofdcoach Jacqueline van Rozendaal spreekt van 'vier uiterst talentvolle sporters'. "We gaan vol vertrouwen naar Parijs. We hebben ervaren sporters die aan meerdere Spelen hebben deelgenomen en twee sporters voor wie het nieuw is", doelt ze op Van der Winkel en Roeffen. "De mix en chemie hiervan kan ons naar grote hoogtes brengen."

Senna Roos en Fleur van de Ven zijn aangewezen als reserves.