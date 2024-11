Pezeshkian: bestand kan reactie Iran op aanval Israël beïnvloeden

TEHERAN (ANP/AFP) - President Masoud Pezeshkian van Iran heeft gezegd dat een eventueel staakt-het-vuren tussen zijn bondgenoten - Hamas en Hezbollah - en Israël "de intensiteit" van Teherans reactie op de recente Israëlische aanvallen op Iraanse militaire locaties zou kunnen beïnvloeden.

"Als de Israëliërs hun gedrag heroverwegen, een staakt-het-vuren accepteren en stoppen met het afslachten van onderdrukte en onschuldige mensen in de regio, zou dat de intensiteit en de vorm van onze reactie kunnen beïnvloeden", zei Pezeshkian zondag volgens het staatsnieuwsagentschap IRNA.

Het Israëlische leger lanceerde vorige week aanvallen op militaire bases in Iran, waarbij ongeveer twintig locaties in meerdere uren werden aangevallen in Ilam, Khuzestan en Teheran.