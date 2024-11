MONTREAL (ANP) - De Nederlandse shorttrackers zijn er bij de tweede ontmoeting in Montreal in de World Tour niet in geslaagd de gemengde aflossing te winnen. Xandra en Michelle Velzeboer, Sjinkie Knegt en Jens van 't Wout moesten de zege aan het Canadese team laten. Japan eindigde als derde.

Vorig weekeinde won het Nederlandse viertal de eerste wedstrijd in de World Tour wel, voor Zuid-Korea en Canada.