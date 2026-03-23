Hoe Trumps Golfoorlog de Nederlandse economie hard gaan raken

De derde Golfoorlog lijkt ver weg, maar de rekening ligt gewoon in Nederland op de mat. Door de blokkade van de Straat van Hormuz zit een vijfde van de wereldwijde olie - en gasstromen vast, terwijl Brent-olie rond de 110 à 112 dollar per vat noteert – grofweg 50 tot 70 procent hoger dan vóór de oorlog.

Voor Nederlandse huishoudens betekent dat duurdere brandstof en hogere energierekeningen, vooral voor wie een variabel contract heeft of in een slecht geïsoleerd huis woont. De herinnering aan de energiecrisis van 2022, toen de inflatie in Nederland boven de 10 procent schoot, ligt nog vers.

De schade voor de economie is minstens zo zorgwekkend. Energie-intensieve sectoren als chemie, glastuinbouw en logistiek krijgen opnieuw te maken met exploderende kosten en krimpende marges. Bedrijven die na de vorige crisis al verzwakt waren, riskeren nu alsnog om te vallen.

Het wrange is dat zelfs een snel akkoord tussen Trump en Iran weinig verandert aan dat vooruitzicht. Het opstarten van olieproductie, scheepvaart en raffinaderijen kost maanden; Qatars beschadigde gascomplex Ras Laffan kan jaren deels uitgeschakeld blijven. In de tussentijd blijven energieprijzen verhoogd en stijgt het recessierisico in de eurozone richting de 40 procent, wat ook Nederland hard kan raken.

De Nederlandse rekening Nederland importeert vrijwel al zijn olie en een groot deel van zijn gas via internationale markten; prijzen op die markten bepalen direct wat wij betalen. Tijdens de vorige energiecrisis liep de inflatie in Nederland op tot boven de 10 procent, vooral door dure energie. Met Brent-olie ruim boven de 110 dollar en hogere lng-prijzen waarschuwen economen nu voor een nieuwe inflatiegolf en een recessierisico in de eurozone van rond de 40 procent. Dat raakt ook de Nederlandse economie onevenredig hard.

Trumps oorlog is daarmee geen ver-van-ons-bedshow, maar een dure risicofactor voor onze portemonnee, onze banen en de stabiliteit van de Nederlandse economie.